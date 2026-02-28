アメリカのトランプ大統領は27日、連邦最高裁がトランプ政権による関税措置を「違法」と判断したことについて、「数千億ドルの還付を可能にする恐れがある」と述べ、再審理を訴えました。トランプ大統領はSNSで、連邦最高裁判所が、トランプ政権による関税措置を違法としたことについて「長年にわたりアメリカを『搾取』してきた国や企業に、数千億ドルの還付を可能にする恐れがある」と述べ「最高裁判所はこのようなことを想定し