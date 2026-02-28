ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』。2月25日（水）に放送された第3話では、参加者同士が見せつけた“カップル感”にスタジオからツッコミが飛ぶ場面があった。©AbemaTV, Inc.同シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人ま