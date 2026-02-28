推し活、デパコス…物価高でも「これだけはゆずれない！」101人の女性が死守する"ご褒美消費"【マンガを読む】アラフォー女性のお金の悩み、どう解決する？買い物をするたびに、物価高を実感する日々。いつも頭の中は「節約」でいっぱい！…そんな方も多いのではないでしょうか。でも、「いつか自分へのご褒美に、お金をかけてでもこれを叶えたい！」「節約をがんばるための、とっておきの目標がある」そんな楽しみが、毎日の暮ら