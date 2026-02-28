CP+2026の焦点工房ブースで見かけたマウントアダプター（参考出品含む）についてレポートする。 AFや手ブレ補正機構が使える電子マウントアダプターもお馴染みの存在となり、レンズ本来の絞りリングや連動機構も生かせるようなメカニズムの開発が進む、新フェーズの到来を感じた。 “カニ爪”対応のFマウントアダプター MonsterAdapter LA-FZ11 MonsterAdapter「LA-FZ11」は、非