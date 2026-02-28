オクラホマシティ・サンダー vs デンバー・ナゲッツ日付：2026年2月28日（土）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 127 - 121 デンバー・ナゲッツ NBAのオクラホマシティ・サンダー対デンバー・ナゲッツがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリӦ