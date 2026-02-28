まさにスーパーゴールだ。横浜F・マリノスは２月28日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節（EAST）で、東京ヴェルディとホームで対戦している。 この試合に先発した遠野大弥がゴラッソを叩き込んだ。１−０で迎えた47分、ジョルディ・クルークスの左CKにそのまま左足を振り抜く。強烈なダイレクトボレーシュートをネットに突き刺した。遠野は開幕戦以来の得点で、今季２点目をマークした。構成●サッカーダイ