Jリーグは２月28日、J１百年構想リーグ・地域リーグラウンド第４節の浦和レッズ対鹿島アントラーズを埼玉スタジアム2002で開催。注目の一戦を中継したDAZNで解説を務めたのは、元日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏だ。７分、浦和が右サイドからFKを獲得。クロスにゴール前で根本健太がヘディングで合わせたが、シュートは大きくクロスバーの上へ外れる。決定機を逃したこの場面に、闘莉王氏は「いやーこれは仕留めなきゃだめ