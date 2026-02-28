【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ALIの結成10周年イヤーを記念したアナログアルバム第一弾『FUNKIN’ BEAUTIFUL』が、4月8日にリリースされることが決定した。 ■ツアーチケットは一般発売中 日本、スペイン、イギリス、フィリピンと多数のルーツを持つLEO（Vo）を中心として2016年に活動を開始したALI。その音楽は海外でも人気を博し、ブラジル、中国、韓国など、毎年様々な国でライブを実施