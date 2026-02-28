中国メディアの読特新聞は27日、中国・広西チワン族自治区で花火で遊んでいた中学生4人がうっかり大橋を燃やしてしまう出来事があったと伝えた。記事によると、同自治区玉林市北流市北流鎮龍安村にある龍安大橋で、橋の下に置かれていた大量の枯れ木が激しく燃えている様子を捉えた動画がSNSで拡散した。立ち上る炎が橋の一部を焼き焦がし、地元の市民らからは倒壊を心配する声が上がった。龍安大橋は昨年6月、台風の影響で上流か