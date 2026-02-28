3歳1勝クラスの中山9R・水仙賞（芝2200メートル）は道中2番手から伸びた3番人気ノーブルサヴェージ（牡＝森一、父リオンディーズ）が、1番人気ブレットパスの追撃を1馬身1/4差で退けて快勝。昨秋の東京新馬戦に続き、無傷のデビュー2連勝を飾った。初コンビのルメールは「トビが大きくて、ジリジリ伸びてくれた。折り合いも良かったです。（1F延びて）2400メートルも大丈夫です」と称賛していた。