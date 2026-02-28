政府は新年度から、都道府県域を超えて産業や観光の振興を行う新制度「広域リージョン連携」の本格的な推進に乗り出す。地場産業の付加価値向上などに使える「地域未来交付金」に特別枠を設け、事業の実施を後押しする。北海道から九州まで全国七つの地域（リージョン）が取り組む意向を表明している。広域リージョン連携は、石破茂・前首相が昨年１月の施政方針演説で「地方創生」の柱の一つとして提唱した。人口減少が進み、