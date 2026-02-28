アメリカのトランプ大統領は27日、核問題をめぐるイラン政府の交渉姿勢について不満を露わにし、「時には軍事力の行使が必要だ」とし、イランへの攻撃に踏み切る可能性を改めて示唆しました。トランプ大統領：イランは核兵器を持ってはいけない。イランの交渉姿勢には満足してない。軍事行動なしで解決できれば良いが、時には軍事力の行使が必要だ。トランプ大統領は、イラン政府が核開発の放棄に応じる意思が無いことを指摘し、イ