新日本プロレス２７日（日本時間２８日）の米国・ニュージャージー大会で、ＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）、ＯＳＫＡＲ（２７）組が米ＡＥＷの「ゲーツ・オブ・アゴニー（Ｇ．Ｏ．Ａ）」ことビショップ・カーン＆トーア・リオナの挑戦を退け４度目の防衛に成功した。２０２３年の「ワールドタッグリーグ」にも出場した挑戦者組は、当時ヤングライオンとして共闘