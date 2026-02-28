今年4月に82歳の誕生日を迎える俳優の原田大二郎の近影が話題になっている。女優で韓国語通訳のみょんふぁが28日までに自身のXを更新。完全な白髪（真っ白な髪）を逆立て、レースのクラバットにゴシック風のジャケット姿の原田との2ショットを披露した。 【写真】白髪逆立てまるで別人！驚きのなりきり姿 みょんふぁは「大好きな #東憲司 さん演出糸あやつり人形、#一糸座」の「人造人間の憂鬱」を観劇。出演していた