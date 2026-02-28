第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕、甲子園）で史上４校目の春連覇に挑む横浜（神奈川）が２８日、同校グラウンドで紅白戦を行った。昨春のセンバツ制覇にも貢献した最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（２年）は４回から登板。４回は１死から右前安打を許したが、次打者を直球で遊ゴロ併殺に仕留めて無失点でしのぐと、５、６回はいずれも３者凡退に仕留めた。３回１安打無失点、３奪三振で最速１５０キロをマーク