女優・のんのスタイルに、ネット上では驚がくの声があがっている。のんは２８日、自身のインスタグラムでコーデショットを公開。セパレートのタイトな黒トップスとスカートに、白のコートを羽織ったモノトーンコーデ姿をシェアした。腹だしコーデで披露した腹筋にファンは驚嘆。「カッコ良い〜」「腹筋凄い」「シンプルな色だと美しさが際立ちます」「透明感がハンパない」「幻想的でかっこいい」などの声が寄せられている。