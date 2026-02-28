パンサーの尾形貴弘が２７日、フジテレビ系「ザ！共通テン！」に登場。自宅のクローゼットを公開した。１年前に引っ越したという都内の新築一軒家で、リビングダイニングは３０畳。シューズクローゼットは天井まである巨大なもので、尾形が集めた１００足以上のスニーカーが収納されている。尾形は「ここで酒飲みながら台本を覚えたり。お気に入りの場所」と玄関で大好きなスニーカーを見ながら酒を飲むのが至福の時だという。