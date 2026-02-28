「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン−中日」（２８日、バンテリンドーム）チームバスが到着し、第１便でドジャース・大谷翔平選手、レッドソックス・吉田正尚外野手、カブス・鈴木誠也外野手とＭＬＢ野手組が一番乗りで球場入りした。前日には３人でフリー打撃をまわし、名古屋のファンを熱狂させていた。今回の壮行試合はＭＬＢによる規定のため出場できないが、フリー打撃でファンの思いに応えた形