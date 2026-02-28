お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が28日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。自身に対するSNSの反応を追っていると明かした。太田は「炎上している時は全部見ますね。誰が何言ってんだ、チクショーと思いながら。はらわた煮えくり返ってる」と告白。自身はSNSをやっていないが「見るだけ、嫌なことばっかり。一応見ないと、こっちが何で責められてるか分からないから」