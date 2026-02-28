チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16の対戦相手がパリ・サンジェルマン（PSG）に決定したことに言及した。27日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。CLリーグフェーズを6位で終え、ノックアウトフェーズへのストレートインを決めていたチェルシーは、27日に行われた抽選会の結果、ラウンド16ではPSGと対戦することが決定。なお、昨季