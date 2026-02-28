鳥取市尚徳町のとりぎん文化会館で２７日、鳥取城北高の卒業式が行われた。同校の依頼で、アイドルグループ「ＡＫＢ４８」のメンバー８人がサプライズで登場し、会場から大歓声が上がった。式の途中、司会者のかけ声で幕が上がると、県出身で「とっとりふるさと大使」を務める徳永羚海（れみ）さん（１９）や人気メンバーの小栗有以さん（２４）らが登場。人気曲「恋するフォーチュンクッキー」や卒業ソング「３６５日の紙飛行