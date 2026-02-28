オリックスは、アンドレス・マチャド投手がＷＢＣベネズエラ代表に選出され、３月１日に代表チームへ合流することを発表した。マチャドは準々決勝で敗退した２３年大会に続く出場。「いい結果で終われるように、ベネズエラのために全力を尽くして戦っていきたい。一番の理想は、日本とベネズエラで決勝を戦いたいですね」と、球団を通じてコメントした。来日２年目の２５年はリーグ３位の２８セーブを記録。ＷＢＣ出場について保