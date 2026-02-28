「悲しき慕情」などのヒット曲で知られるアメリカの歌手で作曲家のニール・セダカさんが亡くなりました。86歳でした。1939年にニューヨークで生まれたセダカさんはポップス系シンガー・ソングライターの草分けとも言われ、1950年代から70年代に活躍し、「悲しき慕情」や「おお！キャロル」など数々のヒット曲を生み出しました。また、日本ではアニメ「機動戦士Zガンダム」の主題歌を手がけたことで知られています。27日、セダカさ