歌手のアイナ・ジ・エンド（31）が27日放送のTBS「A-Studio+」（金曜後11・00）に出演。妹でダンサーのREiKAについて明かした。妹について、アイナは「2023年に8年間続けていたBiSHというグループを解散して、ちょっと時間をもらって妹とアメリカにダンス留学に行ったんですよ」と告白し、「毎日何本もレッスンを受けたりして、ちょっと自信ないなみたいになっちゃっていたんですけど妹はそこを突破したんですよ」と振り返った