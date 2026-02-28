TRFのDJ KOOが、27日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時48分）に出演。TRF結成秘話を語った。KOOはTRFのメンバーについて「元々は4人だったんです。DJはいなかったんです、最初」と告白。ボーカルのYU−KIを筆頭に「SAMとえっちゃん（ETSU）とCHIHARUちゃんたちは小室さんから『一緒のグループやらないか』って言われてるんですけど、僕は誘われてないんです」と、結成時にプロデューサーの小室哲哉から声をか