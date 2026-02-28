【モデルプレス＝2026/02/28】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が2月27日、自身のInstagramを更新。メイド服や警察官の制服など、複数のコスチュームでの姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】34歳新喜劇女優「見惚れる」美脚輝くミニスカポリス姿◆小寺真理、美脚披露小寺は「明日2/28（土）小寺真理1st写真集発売」という告知とともに、自身初となる写真集「こんなん、好きになってまうやん。」（KADOKAWA）からのカ