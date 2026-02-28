［東京マラソン２０２６］太田蒼生２３（ＧＭＯインターネットグループ）今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた東京マラソン２０２６（読売新聞社共催）が３月１日に行われる。２０２８年ロサンゼルス五輪の代表争いも見据え、弾みとなる快走を目指す有力選手を紹介する。日本新記録にも意欲初マラソンだった前回大会は低血糖などに陥り、３５キロ付近で途中棄権した。ただ悔しさよりも、中間点過ぎまで先頭集団