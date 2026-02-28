お笑いコンビ、ダイアンの津田篤宏（49）が27日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。髪をめぐる私見をつづった。津田は「もうずっと同じ髪型しかしてない。一回くらい変えたい。でもすごい癖っ毛で伸ばせない伸ばしたらすんごい事になる」と切り出した。そして「いつもいつも同じ禿げるよりはええかと思ってる。これは決して禿げてる人をどうのこうの言うてるわけではなく、個人的な感想を言うてるだけなので。許してください！