生成ＡＩ（人工知能）が普及する中、各地の川柳コンテストが岐路に立っている。ＡＩを使えば、誰でも簡単に十七音の作品を生み出せるためだ。「人の作品と見分けがつかない」と終了を決めたケースがある一方、ＡＩに新たな創造の可能性を見いだす動きもある。人生の喜怒哀楽や世相を映し出してきた川柳は、ＡＩ時代とどう向き合うのか。（米子支局林美佑）瞬時に４句生成ＡＩはテーマや条件を設定すれば、膨大なデータをもと