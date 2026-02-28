アジア人で初めて米国野球殿堂入りし、表彰式典でスピーチするイチローさん＝ニューヨーク州クーパーズタウン（ゲッティ＝共同）スポーツと言語の関わりを追究するスポーツ言語学会は28日、強い印象を与えた言葉を選出する「スポーツ言語大賞」として、2025年度は米国野球殿堂入りしたイチローさんが昨夏の表彰式典で述べた「野茂さん、ありがとうございました」を選んだと発表した。約20分の英語のスピーチで、日本の米球界挑