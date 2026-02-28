施政方針演説で、高市総理が言及した裁量労働制の見直し。そもそも裁量労働制とは、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ決められた労働時間を働いたとみなし、賃金を支払う制度のこと。【映像】連合前会長「胡散臭い」“裁量労働制の見直し”を全否定する様子（実際の映像）裁量労働制の見直しに対し、連合前会長の神津里季生氏が「100害あって1利なしだ」と『ABEMA Prime』で強い懸念を示した。■「1％しか使われていない」