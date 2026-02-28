漫才コンビのトミーズ雅（66）が28日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分）に出演。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）のフィギュアスケートで日本ペア史上初の表彰台となる金メダルを獲得した“りくりゅうペア”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組に贈られる報奨金に言及した。三浦と木原は、所属する木下グループから、それぞれ報奨金2000万円が贈られた。さらに日本オリンピック委員会（JOC）、日本スケー