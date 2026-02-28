大相撲春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）の新弟子検査が２８日、大阪市内で行われた。受検した２０人全員が体格基準（身長１６７センチ以上、体重６７キロ以上）を満たした。内臓検査の結果を待ち、初日に合格者が発表される。木瀬部屋に入門する中沢睦士（埼玉栄高３年）は幕内格行司の木村秋治郎（あきじろう）＝春日野＝の長男。「いつかは父が行司を務める土俵で相撲を取りたい。きっと親孝行になる」と意気