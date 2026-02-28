第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大が２８日、東京・港区のグランドプリンスホテル新高輪で祝勝会を開催し、関係者、ファン含めて約１８００人が出席した。「輝け大作戦」を掲げて優勝した原晋監督（５８）は「まずは、高校の指導者の皆さまが選手を育ててくれたおかげです。また、現在の箱根駅伝は大学の一クラブ活動では勝て