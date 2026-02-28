新日本プロレス２７日（日本時間２８日）の米国・ニュージャージー大会で、ＩＷＧＰ女子王者の朱里（３７）がアティーナ（ＡＥＷ）の挑戦を退けて２度目の防衛に成功した。ＲＯＨ世界女子王座を保持するアティーナとの?王者対決?は、互いに一歩も譲らない意地の張り合いとなった。強烈なバックドロップで危険な角度からマットに突き刺さった朱里は、ミドルキックをキャッチされツームストーンパイルドライバーを決められる。そ