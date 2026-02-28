指宿市の近海で、イセエビを密漁したとして今月17日に逮捕・送検された鹿児島市の派遣社員の男2人に対し、鹿児島簡易裁判所は今月26日、それぞれ罰金50万円と罰金30万円の略式命令を出しました。 漁業法違反の罪で略式命令を受けたのは、いずれも鹿児島市の派遣社員の男2人です。26日付けで2人を略式起訴 起訴状などによりますと、2人は今月15日の夜、漁業権をもっていないにも関わらず、指宿港近くの海に潜り、2人であわせてイ