2月に入って思いきって断捨離を始めている私です。身の回りのもの、服や本や雑貨、そしてコスメに至るまで、本当に自分に必要か、持っていることで満足していないかを自問自答。そうしているうちに自分の体にも意識が向き、「お部屋をきれいにするように、体の内側もきれいにしたい」という気持ちが湧いてきました。デトックスするために何かをプラスすることは、本末転倒？と思いつつも、確かに今の自分が必要としているものだ