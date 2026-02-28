星空観察にとって2026年最大のイベントともいえるのが、皆既月食。3月3日のひな祭りの日、しかも観察しやすい時間帯に起こります。2026年は日食・月食がともに2回ずつありますが、日本で見られるのは、この日の皆既月食だけとなります。2025年9月8日の皆既月食月食は太陽に照らされてできた地球の影の中に月が入る現象で、太陽・地球・月(満月)が一直線に並んだ時に起こります。満月の度に起こるわけではないのは、地球の軌道