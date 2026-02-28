２６日、上海ディズニーリゾートが発表した、１０周年記念のミッキーマウスとミニーマウスの最新デザイン。（上海＝新華社配信）【新華社上海2月28日】中国の上海ディズニーリゾートは26日、「あなたとならもっとマジカル」をテーマとした1年間のイベント「10周年バースデーセレブレーション」を3月20日から開始すると発表した。２６日、上海ディズニーリゾートが発表した、１０周年記念のミッキーと仲間たちのぬいぐるみ。（上