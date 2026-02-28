◇練習試合 巨人-サムスン(韓国)〈28日、沖縄・那覇〉沖縄で春季キャンプを行っている巨人が28日、韓国のサムスンとの練習試合に臨み、5回に皆川岳飛選手・松本剛選手の新戦力2人が活躍し逆転に成功しました。試合は1点を追う5回、岸田行倫選手が出塁すると、続く2025年ドラフト4位の皆川選手が低めの直球をとらえセンター前ヒットを放ちます。送りバントで1アウト2、3塁のチャンスをつくると、ここで1番・浦田俊輔選手がカウント2