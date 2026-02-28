◇NBA Gリーグ ウィンディシティ・ブルズ121-106メイン・セルティックス(現地時間27日)2WAY契約でブルズに所属する河村勇輝選手が現地時間27日、Gリーグの試合で11得点19アシストを記録するなど、スパープレーで会場を沸かせました。河村選手はこの日、第1Qの立ち上がりにレイアップを成功。第2Qでは、序盤にシュートを連発し、逆転に成功します。さらにディフェンスの股を通すパスや自身の股を通すパスを披露し、実況も大盛り上が