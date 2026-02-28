「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン５−３中日」（２７日、バンテリンドーム）侍ジャパンの４番を任された佐藤輝明内野手が初回に特大の決勝３ラン、さらにサポートメンバーの広島・佐々木泰内野手も二回にソロ本塁打を放ち、試合後はそろってお立ち台に。その際、爪痕を残そうと背後から忍び寄り、記念撮影に写り込んだ中日・ドアラがファンの注目を浴びた。ヒーローインタビューが始まると、お立ち