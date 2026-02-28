◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月28日バンテリンドーム）侍ジャパンは28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨む。ドジャース・大谷翔平投手（31）はこの日、一番乗りで球場入りした。鈴木、近藤、牧らと同じチームバスで球場に到着。一番初めにバスから降りると球場に一番乗りした。入り口には大谷を一目見ようと、大勢のファンが