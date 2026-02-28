人気漫画『ラブひな』『魔法先生ネギま！』などで知られる漫画家で参議院議員の赤松健氏が28日、自身のXを更新。小学館の漫画アプリ『マンガワン』の連載作品『常人仮面』（原作：一路一、イラスト：鶴吉繪理）騒動について、元漫画家の立場として持論を展開した。【Xより】小学館の漫画騒動に苦言！元マガジン漫画家・赤松健が提案した案3点同騒動は、きのう27日に『マンガワン』編集部が『常人仮面』について、漫画の配信を