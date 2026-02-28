去年11月にメジャーデビューして間もなく、乳がんであることを公表したシンガー・ソングライターのくろさわかなさんが、自身のSNSを更新。「がんになって思うこと」について綴りました。 【写真を見る】【 がん闘病 】シンガー・ソングライター くろさわかなさん「人生は『命を削るもの』じゃなかった」「がんになって初めて気づきました」くろさわさんは15歳から様々な仕事を経験してきたことを明かし、「『命削ってんだよ！