タレントの梅宮アンナ（53）が27日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。プライベートショットを披露した。数日前から夫・世継恭規氏と共に米国滞在中であることをストーリーズで報告している梅宮。この日は「百々果San Jose再スタート」とつづり、米国で暮らす長女・百々果さん（24）との空港での親子ショットを投稿。「最後バイバイの時は、何回やっても悲しくなってしまいますね」と別れを惜しんだ。梅宮は2001