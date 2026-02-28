松嶋菜々子主演のテレビ朝日系木曜ドラマ「おコメの女」第８話が２６日、放送され、次回、３月５日の放送が最終回となることが発表された。政治案件への介入が政界の大物たちの逆鱗に触れたとして、東京国税局資料調査課（通称・コメ）内の「複雑国税事案処理室」（通称・ザッコク）の解体が決定した第８話。最終回では、米田正子（松嶋菜々子）が父・田次ら（寺尾聰）と向き合うことになる。最終回予告に、ＳＮＳ上では「え