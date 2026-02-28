2月27日（現地時間26日）。ヒューストン・ロケッツは、敵地キア・センターへ乗り込んでオーランド・マジック戦に臨んだ。第3クォーター残り5分4秒で19点ビハインド（57－76）を背負うも、そこから21連続得点の爆発を見せるなど、最終スコア113－108で競り勝った。 3連勝としたロケッツでは、ケビン・デュラントがゲームハイの40得点に8リバウンド3アシスト2スティー