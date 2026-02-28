「将来苦労するぞ？」「ブスで化粧厚くてビビったんだよね」。大人や同級生が口にした、自分や他者への無神経な言葉を耳にし、心をすり減らしていく。そんな日々を送る男子生徒・真木は、今日も保健室へ足を運ぶ。漫画『俺と先生の箱庭』で描かれるのは、真木と保健室の先生が共にするひととき。 【漫画】『俺と先生の箱庭』を読む スマホで面白い画像を見たり、一緒に散歩へ出かけたり、先生の何気ない独り言を耳にしたり&#