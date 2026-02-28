【その他の画像・動画等を元記事で観る】 adieu（上白石萌歌）が、5月30日に神奈川・KT Zepp Yokohamaにて、ワンマンライブ 『adieu Live 2026 bleuir』を開催することが決定した。 ■adieuが鳴らす音楽が、聴く者の心に問いを残す 「bleuir」――それは、色づくことを意味しながら、完成には至らない言葉。夜が夜であることをやめる直前、心がまだ名前を持たないまま揺れている、その瞬間。 優しさだけでは触れられ